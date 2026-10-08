(ANSA) - FIRENZE, 08 OTT - "Alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla salute mentale, 18 adolescenti sono stati ricoverati contemporaneamente e con carattere d'urgenza in psichiatria. È l'ennesimo picco registrato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, da settimane sotto pressione per l'incremento di giovanissimi pazienti alle prese con gravi problemi di salute mentale. La casistica dei ricoveri è piuttosto variegata, ma rientra in quella che gli specialisti definiscono 'spettro suicidario': agitazione psicomotoria, ideazione suicidaria e veri e proprio tentativi di suicidio.

L'età dei pazienti ricoverati è compresa tra i 14 e i 17 anni".

E' quanto spiegato in una nota del Meyer.

"Tutti i ragazzi sono arrivati attraverso il pronto soccorso e hanno avuto bisogno di un ricovero immediato. I 12 posti disponibili nel reparto di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza non sono stati sufficienti: sei pazienti sono stati quindi sistemati 'fuori linea', in altri reparti, creando ovviamente qualche disagio sul fronte organizzativo", prosegue il nosocomio pediatrico sottolineando che, "Come detto, il problema è ormai cronico: il 5 settembre scorso si era verificato un altro picco, con 17 ricoveri in contemporanea e di nuovo il 15 settembre si era arrivati a 18 pazienti".

"Dal 10 settembre - spiega la dottoressa Tiziana Pisano, responsabile della psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Aou Meyer Irccs - abbiamo sistematicamente 2-3 pazienti in più rispetto alla capacità del reparto". (ANSA).

