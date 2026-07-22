(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il sindacato degli infermieri Nursing Up esprime "forte preoccupazione" per l'evoluzione della trattativa sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Sanità 2025-2027. Tra i punti critici, la prevista collocazione degli autisti soccorritori nell'Area degli Assistenti, "scelta che comporta un impatto economico" che potrebbe ricadere "sui fondi destinati alla valorizzazione economica delle professioni sanitarie".

A rendere ancora più difficile comprendere la direzione della trattativa è l'entità dell'incremento economico previsto per gli infermieri: un aumento medio di circa 130 euro sarebbe "assolutamente insufficiente, incapace di recuperare il potere d'acquisto perso negli ultimi anni e addirittura meno incisivo rispetto al precedente rinnovo contrattuale". Nursing Up esprime inoltre "forti perplessità" rispetto alla previsione di nuove indennità destinate al personale amministrativo. Sarebbe una scelta sbagliata, rileva, "se i fondi dovessero essere reperiti utilizzando risorse che avrebbero dovuto rafforzare il trattamento economico dei professionisti sanitari".

Il sindacato richiama poi l'attenzione sull'Infermiere di Famiglia e di Comunità. Esiste una normativa nazionale che individua un fabbisogno superiore a 20mila professionisti, ma "continua a mancare una chiara collocazione contrattuale di questa figura strategica". Nursing Up considera inoltre "grave l'ipotesi di relegare i professionisti in possesso della laurea magistrale nell'Area dell'Elevata Qualificazione del comparto, anziché riconoscere loro un percorso coerente verso l'area della dirigenza".

Alla luce di questi elementi, il sindacato invita tutte le parti a una profonda riflessione sulle conseguenze che tali scelte produrranno sul futuro del Servizio sanitario nazionale.

Infine rivolge un appello alle Regioni e al ministro della Salute, Orazio Schillaci: "la trattativa venga ricondotta al suo obiettivo naturale: investire sulle professioni sanitarie, riconoscendone il valore economico, professionale e sociale".

(ANSA).

