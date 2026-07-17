(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "L'iniziativa del Servizio sanitario inglese di ricompense e premi per le persone che dimostrano, mediante un'app, di camminare almeno 30 minuti al giorno, rappresenta un esempio concreto di come la prevenzione possa essere promossa attraverso strumenti semplici e coinvolgenti". È quanto sostiene il presidente della Sicob, la Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche, Maurizio De Luca.

De Luca spiega come "camminare almeno 30 minuti al giorno è un gesto alla portata della maggior parte delle persone, ma con un impatto significativo sulla salute metabolica e cardiovascolare".

"Come Sicob auspichiamo che anche in Italia si sviluppino programmi analoghi, capaci di incentivare stili di vita attivi e contrastare la crescente diffusione di obesità e sedentarietà - aggiunge De Luca -. I trattamenti nutrizionali, psicologici, endoscopici, farmacologici, chirurgici, sono una risorsa fondamentale per i pazienti con obesità, ma devono inserirsi in un percorso che valorizzi sempre la prevenzione e il cambiamento delle abitudini quotidiane. Investire nell'attività fisica significa investire nella salute pubblica, ridurre il carico delle malattie croniche e migliorare la qualità di vita dei cittadini. Ogni passo in più rappresenta un beneficio per la persona e per l'intero sistema sanitario". (ANSA).

