(ANSA) - PALERMO, 16 OTT - L'obesità è una malattia cronica e progressiva che richiede diagnosi tempestive, trattamenti appropriati e una presa in carico continuativa. L'evoluzione delle terapie farmacologiche sta ampliando le possibilità di cura, rendendo sempre più centrale la personalizzazione degli interventi. Se ne è parlato al Sio WiP - Obesità work in progress, il congresso nazionale della Società italiana dell'obesità, oggi a Palermo, con il contributo dell'azienda farmaceutica Lilly.

Al centro del dibattito è la sfida che si pone la medicina contemporanea per superare un modello di trattamento standardizzato e orientarsi verso percorsi terapeutici sempre più personalizzati, fondati sulle evidenze scientifiche e sulle caratteristiche del singolo paziente. Dalle prime terapie a base di liraglutide a semaglutide e tirzepatide, la ricerca sulle incretine ha modificato lo scenario terapeutico, offrendo nuove possibilità per intervenire sui meccanismi che regolano fame, sazietà e metabolismo. La disponibilità di farmaci più efficaci e di diverse modalità di somministrazione amplia dunque le opportunità, ma non elimina la necessità di una valutazione individuale.

La scelta deve considerare efficacia, sicurezza, tollerabilità, patologie associate e possibilità di proseguire il trattamento nel tempo. Il congresso di Palermo rappresenta un'occasione di confronto sui cambiamenti in corso nella medicina dell'obesità, sul ruolo delle nuove opzioni farmacologiche e sull'importanza di integrare l'innovazione terapeutica in una presa in carico multidisciplinare.

L'obiettivo è promuovere un approccio che riconosca la complessità della malattia e metta al centro la persona, non soltanto il dato sulla bilancia. Il passaggio dalla 'cura uguale per tutti' alla 'cura giusta per ciascuno' esprime, in questa prospettiva, una trasformazione culturale e clinica, ovvero considerare l'obesità una patologia che merita diagnosi tempestiva, trattamento appropriato e continuità assistenziale, contrastando al tempo stesso stigma e semplificazioni.

L'evoluzione delle terapie incretiniche costituisce così una parte importante di questo percorso. La sfida, per la comunità scientifica, è tradurre le nuove conoscenze in scelte cliniche appropriate, sicure e sostenibili nel tempo, affinché l'innovazione possa tradursi in benefici concreti per i pazienti. (ANSA).

