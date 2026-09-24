"Avrei voluto maggiore coraggio sulle Case e sugli Ospedali di comunità. In Calabria abbiamo sottoscritto un accordo con i medici di medicina generale, che hanno dimostrato grande responsabilità. Su questo terreno, però, tutte le forze politiche hanno spesso paura di scontentare le corporazioni. Così, alla fine, si scontentano i cittadini e in sanità si paga un prezzo altissimo". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha aperto stamani a Catanzaro Medsalute 2026 - Economia e Salute. La sfida della sostenibilità nel Mezzogiorno, la due giorni dedicata al governo della salute nelle Regioni meridionali promossa da Motore Sanità, Regione Calabria e Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere).

La Regione Calabria ha avviato, tra l'altro, lo psicologo scolastico e lo psicologo di base, insieme allo sviluppo delle Case della comunità. Ma, secondo Occhiuto, "non basta immettere nuova benzina in un motore che non gira bene. Occorre avere il coraggio di riformare ciò che non funziona".

Per il governatore è necessario intervenire sulle retribuzioni e sulle borse di specializzazione, rendendo più attrattive le discipline oggi meno scelte. "Assistiamo - ha detto - a un boom di domande per dermatologia e chirurgia estetica, mentre diventa sempre più difficile trovare giovani disposti a specializzarsi in emergenza-urgenza. Probabilmente serve una riforma del lavoro medico che premi maggiormente le specialità più gravose e indispensabili". (ANSA).

