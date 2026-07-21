(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Sono circa 20.000, ogni anno, i bambini e i ragazzi che arrivano nei due Pronto Soccorso dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a causa di un trauma.

Oltre 8.000 riportano una frattura, quasi 7.000 contusioni, distorsioni o lussazioni agli arti mentre in 4.000 vengono visitati per trauma cranico. In estate il numero complessivo dei traumi non aumenta rispetto agli altri periodi dell'anno, ma cambiano le dinamiche.

L'analisi della casistica del Bambino Gesù riferita al 2025, ma sovrapponibile anche ai due anni precedenti, evidenzia che le fratture sono responsabili di oltre tre quarti dei ricoveri legati ai principali traumi pediatrici. Il tipo di trauma cambia insieme alla crescita del bambino: oltre il 70% delle fratture e più del 60% dei traumi agli arti interessano infatti bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, la fascia d'età in cui aumentano il gioco autonomo, la pratica sportiva e gli spostamenti con mezzi su ruote. I traumi cranici mostrano invece un andamento opposto: circa 3 casi su 4 riguardano bambini con meno di 6 anni. Si registra anche una costante prevalenza dei maschi che rappresentano circa 6 pazienti su 10 in tutte le principali tipologie di lesione da trauma, un rapporto che cresce nei casi di frattura in età scolare (quasi 7 su 10). Quasi la metà delle richieste di valutazione specialistica si concentra tra le 15:00 e le 21:00, con un picco tra le 17:00 e le 19:00, la fascia oraria in cui, nella bella stagione, si fanno più attività all'aperto.

"La maggior parte dei traumi è legata a situazioni quotidiane e, spesso, può essere prevenuta", spiega Sebastian Cristaldi, responsabile del Pronto Soccorso della sede del Gianicolo del Bambino Gesù. Tra le regole: durante il gioco e lo sport, indossare sempre il casco, ginocchiere e gomitiere quando si utilizzano bicicletta, monopattino, skateboard e pattini. In auto utilizzare seggiolini omologati adeguati a età, peso e altezza. In casa installare cancelletti di sicurezza nelle aree a rischio, fissare mobili e televisori alle pareti per evitare ribaltamenti, non lasciare mai soli i bambini piccoli nella vasca da bagno, mantenere i pavimenti asciutti. (ANSA).

