(ANSA-AFP) - KINSHASA, 11 NOV - Più di 11.000 casi di Ebola sono stati segnalati nella Repubblica Democratica del Congo: lo rendono noto le autorità sanitarie congolesi. L'attuale epidemia è stata dichiarata ufficialmente dal Paese africano con diversi mesi di ritardo.

Il virus ha causato oltre 15.000 decessi in Africa negli ultimi 50 anni, provocando quasi 2.300 morti su 3.500 casi segnalati tra il 2018 e il 2020. Per quanto riguarda l'epidemia in corso, 11.042 persone sono state contagiate nella Repubblica Democratica del Congo e 5.387 sono decedute, secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di salute pubblica (Insp) congolese pubblicati tra ieri e oggi.

Sono state inoltre registrate 2.990 guarigioni. Secondo l'Insp, il tasso di mortalità si attesta al 48,8 per cento.

L'epidemia, emersa nella provincia orientale dell'Ituri - che con quella del Nord Kivu registra la maggior parte dei contagi censiti - si è estesa ad altre province congolesi. Il virus ha oltrepassato i confini nazionali, con casi segnalati in Uganda, Kenya e Nigeria. (ANSA-AFP).

