Il consumo di alcol è responsabile di 39.200 nuovi casi di tumore al seno nella Regione Europea dell'Oms. Tuttavia, solo il 15% dei cittadini sa che l'alcol può causare questa neoplasia, percentuale che sale al 21% tra le donne. È quanto segnala l'Oms Europa in occasione del Mese della prevenzione del cancro al seno, che si celebra a ottobre. "I danni causati dall'alcol non sono un concetto astratto. Possono tradursi in malattie cardiache o epatiche, nell'esposizione di un feto all'alcol durante la gravidanza, in ansia e depressione o, ancora, nel caso di una donna che sviluppa un cancro al seno senza aver mai saputo che l'alcol rappresentasse un fattore di rischio", afferma in una nota Carina Ferreira-Borges, consulente per l'alcol dell'Oms Europa.

Per aumentare la consapevolezza sul legame tra alcol e cancro, l'Oms Europa ha lanciato una piattaforma digitale dotata di un assistente basato sull'intelligenza artificiale, che supporti agli operatori sanitari nell'affrontare questo tema con i pazienti. A differenza del fumo, ormai entrato di routine nelle conversazioni tra medico e paziente, il tema dell'alcol è infatti il più delle volte trascurato, per mancanza di tempo, per scarsa cultura o per il timore di far sentire il paziente giudicato, spiega l'Oms. La piattaforma promette di superare questi ostacoli: "Un medico o un infermiere, nei pochi minuti che hanno a disposizione tra una visita e l'altra, può ora chiedere all'assistente basato sull'Ia come affrontare il tema del consumo di alcol, ricevendo una risposta fondata sulle evidenze scientifiche dell'Oms", aggiunge Ferreira-Borges. "In questo modo, parlare di alcol diventa una parte integrante dell'assistenza sanitaria, anziché un aspetto aggiuntivo e imbarazzante".