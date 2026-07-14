(ANSA-AFP) - GINEVRA, 14 LUG - L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe essere quattro volte più vasta di quanto suggeriscano le cifre ufficiali: lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Secondo gli ultimi dati ufficiali del Paese africano, la febbre emorragica ha contagiato oltre 1.960 persone e ne ha uccise più di 700 da quando è stata rilevata due mesi fa.

Tuttavia, il direttore per le emergenze dell'Oms, Chikwe Ihekweazu, ha riferito ai giornalisti a Ginevra che i modelli indicano come "la portata dell'epidemia sia almeno da due a quattro volte superiore al numero di casi riscontrati". Stando ai numeri ufficiali, si tratta già di una delle più grandi epidemie di Ebola mai registrate, con il virus che si diffonde più rapidamente che in passato.

"Questa è ormai la terza più grande epidemia di Ebola di sempre; abbiamo assistito alla crescita più rapida in un solo mese dall'inizio dell'epidemia e tra tutte quelle che abbiamo gestito", ha affermato Ihekweazu. La 17esima epidemia del letale virus nel territorio congolese è stata dichiarata il 15 maggio in seguito a diversi decessi nell'Ituri, provincia nord-orientale ricca di minerali e colpita dalle violenze dei gruppi armati.

I casi di Ebola sono stati finora riscontrati in cinque province congolesi, oltre che nel confinante Uganda. Tuttavia, oltre il 90 per cento dei casi viene ancora rilevato nell'Ituri, ha precisato Ihekweazu. (ANSA-AFP).

