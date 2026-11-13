L'innovazione, per essere davvero tale, "deve essere equa, fruibile da tutti i cittadini". E' il messaggio lanciato dagli oncologi, a fronte di una situazione che, sul territorio nazionale, presenta invece varie criticità.

"Cure, che dovrebbero essere immediatamente disponibili per la totalità dei pazienti, talvolta non sono accessibili a tutti.

Autorizzazioni locali non necessarie e ostacoli nelle procedure di acquisto creano disparità territoriali". A sottolinearlo è il presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Massimo Di Maio, in apertura del XXVIII congresso nazionale dell'associazione.

"L'innovazione trova la sua piena realizzazione solo se tutti i cittadini possono beneficiarne alla stessa maniera, indipendentemente dal luogo in cui vivono e sono curati - spiega Di Maio -. L'Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a dotarsi di un quadro normativo organico per la valutazione dei farmaci innovativi. Il riconoscimento dell'innovatività piena da parte di Aifa per una terapia implica l'accesso diretto alle risorse del Fondo e l'inserimento automatico nei prontuari terapeutici regionali. In realtà, oggi, farmaci, che dovrebbero essere immediatamente disponibili per la totalità dei pazienti, in alcuni casi non sono accessibili a tutti".

La ripartizione delle risorse del Fondo per i farmaci innovativi è legata alle dispensazioni nei sistemi di monitoraggio di Aifa, ma possono esservi ritardi nell'attivazione dei registri. "Vi è ancora una limitata frequenza di report informativi da parte di Aifa alle Regioni - continua Di Maio - mentre, a livello regionale e locale, la comunicazione agli enti ospedalieri dei dati mensili di utilizzo del Fondo non è abbastanza tempestiva. Queste carenze informative ostacolano una programmazione efficace della spesa e delle attività ospedaliere. Pertanto, le uscite regionali non vengono ricostruite e rimborsate con tempestività. Inoltre, alcune Regioni, nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina di Aifa che stabilisce l'innovatività piena di un farmaco, pongono ulteriori ostacoli, ad esempio riducono i centri prescrittori, introducono diverse procedure di acquisto per le gare, autorizzazioni aziendali oppure centralizzano fasi del percorso". La conseguenza è una notevole discrepanza sul territorio nei tempi di disponibilità delle terapie incluse nel Fondo. Le Regioni più virtuose, rileva il presidente Aiom, sono Sicilia, Campania e Toscana, quelle più lente Abruzzo, Marche e Sardegna.

