(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - Una donna di 104 anni è stata operata al femore all'ospedale Bufalini di Cesena dopo una caduta in casa ed è stata dimessa in buone condizioni dopo dieci giorni di ricovero. Lo riferisce l'Ausl della Romagna: l'intervento, fatto nei giorni scorsi, è riuscito senza complicanze.

La paziente aveva una frattura sottotrocanterica sinistra, cioè nella parte alta del femore. È stata operata entro 48 ore dall'arrivo al pronto soccorso con l'inserimento di un chiodo endomidollare, dall'équipe di Ortopedia e Traumatologia con Anestesia e Rianimazione e il personale infermieristico. Prima della dimissione ha iniziato la riabilitazione.

"Nella popolazione anziana - spiega il dottor Vito Prezioso, direttore del reparto - la frattura del femore è la lesione traumatica più frequente e può portare a complicanze gravi. In questi casi è fondamentale rimettere in piedi il paziente il prima possibile per favorire il recupero funzionale e ridurre i rischi legati all'allettamento prolungato". L'età anagrafica, aggiunge, "da sola non può essere l'unico elemento per determinare le possibilità di cura: ogni paziente deve essere valutato nella sua specificità". (ANSA).

