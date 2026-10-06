(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - "È condivisibile il fatto che Sinner dica voglio curarmi, guarire e poi riprendo a giocare. Ha perfettamente ragione. Anche perché se lui guarisce in tempi 'rapidi' e poi ci ricade, potrebbe essere ancora più grave la situazione": a dirlo è il professor Giuliano Cerulli, chirurgo ortopedico considerato uno dei maggiori esperti del ginocchio, commentando con l'ANSA la notizia della chiusura anticipata della stagione da parte del numero uno del tennis, Jannik Sinner. "Nel caso specifico la mia opinione non è assoluta, perché conosco la situazione per quanto leggo sui mezzi d'informazione", premette comunque lo specialista che nel suo curriculum ha anche la direzione dell'istituto di ortopedia al Gemelli i Roma e all'attivo oltre 30mila interventi, numerosi su campioni dello sport tra i quali Trezeguet, Davids, Batistuta e Burdisso.

"Sembra che l'atleta abbia un problema al tendine rotuleo - spiega Cerulli -, che crea difficoltà a continuare le gestualità specifiche. Quando uno ha questo meno si opera e meglio è, se non in casi di estrema necessità, perché se si toccano i tendini si sa quando si comincia, ma non quando si finisce".

Per l'ortopedico "si tratta di una patologia legata il più delle volte a uno squilibrio muscolare, che è opportuno che venga risolto in maniera adeguata", tenendo conto "delle condizioni dell'atleta e delle caratteristiche morfotipiche".

Tutto questo può essere validato "attraverso una valutazione biomeccanica". "Immagino - aggiunge - che Sinner le abbia fatte e abbia avuto risultati tali da imporre un tempo di recupero abbastanza lungo, considerando quello che riprenderà il prossimo anno. Mi pare abbia fatto una scelta di trattamento conservativo, una ulteriore conferma della premessa che ho fatto, meno si tocca meglio è".

Parlando genericamente del mondo dello sport, il professor Cerulli tiene ad evidenziare l'importanza della preparazione fisica. "Se ne trascura il più delle volte l'importanza - sottolinea -, mentre deve essere pari a quella tecnica, adeguata al gesto". Secondo Cerulli, il più delle volte si fa "molta attività in palestra per aumentare la massa muscolare" e si "trascurano" invece altre attività fisiche "che devono sviluppare la forza, la resistenza, la potenza, la coordinazione, la destrezza, la velocità, parametri muscolari importantissimi per tutti quelli che fanno delle attività sportive diverse dal body building". (ANSA).

