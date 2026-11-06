(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Un investimento di circa 3,8 milioni di euro per potenziare la chirurgia ginecologica all'ospedale Sant'Anna di Torino, con nuove tecnologie robotiche e laparoscopiche e un sistema digitale che collega le sale operatorie con le aule universitarie e il centro di simulazione.

Il progetto è stato promosso dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Intesa Sanpaolo.

Le nuove apparecchiature comprendono un robot chirurgico da Vinci Xi a doppia console, quattro sistemi laparoscopici 3D/4K, sei sistemi di integrazione digitale delle sale operatorie e un ecografo ad alte prestazioni. Le tecnologie consentiranno di ampliare il ricorso alla chirurgia mini-invasiva per il trattamento delle patologie ginecologiche oncologiche e benigne complesse, con possibili benefici per le pazienti in termini di riduzione del dolore postoperatorio, dei tempi di degenza e di recupero.

Il progetto ha previsto inoltre la formazione di 92 professionisti sanitari.

"L'investimento consolida così il ruolo del Sant'Anna come polo clinico e formativo di riferimento per la salute della donna, con un modello che coniuga innovazione tecnologica, sviluppo delle competenze e collaborazione scientifica globale, ponendo le basi per nuove prospettive nella chirurgia ginecologica di precisione", afferma il direttore generale Adriano Leli.

"Il progetto esprime bene il modo in cui la Fondazione Compagnia di San Paolo interpreta il proprio impegno in ambito sanitario: mettere al centro la persona e contribuire a un sistema di cura sempre più qualificato e accessibile - ha detto Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo-. È una visione che ha guidato anche il nostro sostegno alla Rete delle fondazioni ospedaliere e degli enti non profit del Piemonte, fondata sulla collaborazione tra sanità pubblica, Terzo Settore e filantropia. L'impegno per il Sant'Anna si inserisce in questo percorso: consolida un centro di riferimento per la salute e apre nuove prospettive per la formazione e le collaborazioni internazionali". (ANSA).

