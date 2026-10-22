Sono 17 gli ospedali e gli istituti di cura italiani presenti nel World's Best Smart Hospitals 2027,la classifica dei centri sanitari più avanzati tecnologicamente promossa dalla rivista Newsweek in collaborazione con Statista. Il report ha individuato 410 ospedali in 33 Paesi, selezionati per il livello di innovazione tecnologica e digitale applicata alla sanità. Nelleprime tre posizioni si confermano gli Stati Uniti,con la Mayo Clinic del Minnesota, la Cleveland Clinic di Rochester e il Mount Sinai Hospital di New York.

Tra iprimi cento ospedali classificati a livello mondiale figurano cinque strutture italiane: l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano (45/mo posto), il Policlinico Gemelli di Roma (51/mo), l'Ospedale San Raffaele Gruppo San Donato di Milano (67/mo), l'Istituto Humanitas di Rozzano (76/mo) e l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma (96/mo).

Altre dodici strutture italiane si collocano oltre il 100/mo posto. Tra queste, il Centro Cardiologico Monzino di Milano (131/mo), il San Camillo Forlanini di Roma (144/mo), l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (146/mo) e il Niguarda di Milano (150/mo).

Oltre il 200/mo posto si trovano la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (229/mo), l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (276/mo), il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna (304/mo), l'Istituto Gaslini di Genova (312/mo), il Campus Bio-Medico di Roma (313/mo), il Meyer di Firenze (318/mo), Le Molinette della Città della Salute e della scienza di Torino (345/mo) e il Policlinico di Bari (378/mo).