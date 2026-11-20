(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Nel Servizio sanitario nazionale le donne sono il 69,8% dei quasi 700mila occupati, ma solo il 39% dei leader. Il comparto farmaceutico resta l'ambito più equilibrato, mentre disparità marcate permangono in ambito universitario. Emerge dal Rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'Equità di Genere della Leadership in Sanità presentato al ministero della Salute.

"É in corso un'evoluzione positiva ma ancora disomogenea: la crescente presenza femminile nella forza lavoro non si traduce ancora in un equilibrio di genere nei ruoli apicali", spiega Marta Marsilio, co-direttrice dell'Osservatorio. La disparità è particolarmente evidente nelle posizioni di vertice: le donne sono il 25% dei Direttori Generali e il 34% dei Direttori Sanitari. Tra i medici le donne, pur rappresentando il 55% della categoria, guidano il 24,8% delle Strutture Complesse, e nelle discipline chirurgiche la quota di donne leader scende al 15%.

Il comparto farmaceutico è l'ambito più equilibrato: a fronte di una occupazione femminile del 45,5%, le donne sono il 50% dei quadri e il 39% dei dirigenti. Nelle università dell'area Scienze mediche le donne rappresentano il 44% dei 12.184 occupati, ma la loro presenza diminuisce al crescere della carriera: sono il 58% dei ricercatori, il 39% dei professori associati e il 23% dei professori ordinari. Dal 2012 il numero di professoresse ordinarie è raddoppiato, ma lo squilibrio resta marcato.

"È nostra responsabilità contribuire a superare questo divario, promuovendo una cultura delle pari opportunità e valorizzando il merito attraverso percorsi di carriera più equi e trasparenti", precisa Monica Di Luca, prorettrice vicaria dell'Università degli Studi di Milano. "Il Rapporto offre una base oggettiva su cui costruire scelte consapevoli, per trasformare i dati in impegni concreti: una leadership più equilibrata nel genere è condizione fondamentale per una sanità più equa e sostenibile", conclude Patrizia Ravaioli, presidente dell'Associazione Leads - Donne Leader in Sanità. (ANSA).

