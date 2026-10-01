(ANSA) - TORINO, 01 OTT - E' stata lanciata ufficialmente la nona edizione di 'Life is Pink', la campagna dedicata alla prevenzione, alla cura e alla ricerca sui tumori femminili, promossa ogni anno nel mese di ottobre dalla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro. L'annuncio è avvenuto ieri sera, con la proiezione dell'immagine del nuovo logo sulla facciata de la Rinascente di Torino, grazie al supporto di Banca Patrimoni Sella & C. e Proietta Srl.

La campagna Life is Pink 2026 sostiene l'aggiornamento delle tecnologie utilizzate per gli esami mammografici di Inoc - Istituto nazionale oncologico Candiolo, con l'obiettivo di ottenere immagini più nitide e dettagliate, migliorare la qualità della valutazione diagnostica e rendere il percorso più rapido ed efficiente. Grazie anche all'impiego dell'Intelligenza Artificiale, le nuove tecnologie potranno supportare il lavoro dei medici, facilitare l'individuazione di eventuali anomalie e contribuire a ridurre la necessità di esami ripetuti o di approfondimenti non necessari, offrendo alle pazienti un percorso diagnostico sempre più accurato e attento.

Primo evento di Life is Pink è stato la 'Pro Am della Speranza - The Green is Pink', tradizionale gara di golf che si è svolta martedì 22 settembre nella cornice del Royal Park I Roveri, ha visto la partecipazione record di 25 squadre e 100 giocatori, insieme ad aziende partner, amici della Fondazione e chef del territorio che, tra una buca e l'altra, hanno accompagnato la giornata con le loro specialità. Grazie al sostegno dei partner e di tutti coloro che hanno scelto di partecipare, sono stati raccolti 140.000 euro a sostegno di Life is Pink. (ANSA).

