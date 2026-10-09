(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Serve una normativa nazionale e omogena sull'accesso alla crioconservazione: è la richiesta arrivata nel corso di un convegno "Fertilità e futuro. Nuove tutele per l'accesso alla crioconservazione", organizzato dal Gruppo Pd Regione Lazio e dal Centro Studi Persone e Salute Regione Lazio. All'incontro sono intervenuti Beatrice Lorenzin, ex ministra della Salute e senatrice del Pd, Mario Ciarla, capogruppo Pd alla Regione Lazio, ed Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio.

"Finanziare il social freezing e sostenere le coppie, e le donne single, che vogliono programmare la genitorialità significa garantire un accesso equo ai percorsi di crioconservazione e Procreazione Medicalmente Assistita (Pma), che hanno costi molto elevati, inaccessibili per tante e tanti.

Questo contributo è quindi una risposta concreta al contrasto della denatalità. Dal Lazio alla Toscana, le Regioni si sono attivate con misure proprie, ma non possiamo consentire una geografia dei diritti a macchia di leopardo: ora bisogna puntare a una normativa nazionale omogenea, ad oggi ancora assente", ha detto Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio.

"Il diritto alla genitorialità e alla preservazione della fertilità non deve dipendere dal conto in banca o da una lotteria geografica. Misure come quelle sulla crioconservazione sono risposte concrete, in linea con il nostro impegno per un accesso equo e universale alla sanità pubblica", ha sottolineato Mario Ciarla, capogruppo Pd alla Regione Lazio.

Per Beatrice Lorenzi, senatrice e vicepresidente del gruppo Pd al Senato "il Centro Studi Persone e Salute è un incubatore di idee che cresce con il contributo di tutti e trasforma il confronto in proposte concrete. L'iniziativa sulla preservazione della fertilità approvata in Consiglio regionale del Lazio nasce anche da questo percorso: una proposta ampiamente discussa e approfondita dal nostro tavolo sulla salute delle donne".

(ANSA).

