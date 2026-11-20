(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Un agguato nello studio di un pediatra durante le visite è un fatto di estrema gravità.

Proponiamo protocolli provinciali tra Prefetture, Asl e Ordini, con risorse dedicate da parte delle Regioni, per individuare gli ambulatori più esposti e adottare misure commisurate al rischio.

Dove il rischio è più elevato, si possono prevedere accessi regolati e pulsanti antipanico collegati a un servizio di pronto intervento. Gli ambulatori devono essere luoghi sicuri per i medici e per i pazienti". Lo dichiara Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, esprimendo solidarietà a Carmine Parente, pediatra ferito a colpi di pistola mentre lavorava nel suo studio ad Airola, in provincia di Benevento.

"A Carmine Parente e alla sua famiglia - prosegue il presidente della Fnomceo - va la nostra vicinanza in queste ore di apprensione. Al collega auguriamo di riprendersi presto".

"Siamo profondamente scossi da quanto accaduto - afferma Luca Milano, presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento - e il nostro primo pensiero va al collega e ai suoi familiari. Come Ordine siamo a loro disposizione e condividiamo la preoccupazione dei colleghi e della comunità di Airola". (ANSA).

