L'Intelligenza Artificiale non permetterà solo di migliorare la lettura dei test radiologici e di fare meno errori, ma avrà un risvolto positivo nel rapporto tra i radiologi e i pazienti, liberando tempo per il dialogo. È il messaggio che arriva dal congresso nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (Sirm), che si apre a Milano.

"Il medico radiologo è già oggi un punto di riferimento in numerosissimi ambiti della medicina, dalla prevenzione alla diagnosi, fino alla definizione delle strategie terapeutiche", affermano la presidente Sirm Nicoletta Gandolfo e il presidente eletto Luca Brunese. "La nostra presenza è fondamentale non soltanto per interpretare correttamente gli esami, ma anche per orientare le scelte cliniche, valutare l'efficacia dei trattamenti e seguire l'evoluzione delle malattie. È una responsabilità che richiede competenze sempre più ampie e una partecipazione attiva alla gestione dei percorsi assistenziali", sottolineano.

La disciplina, però, sta cambiando rapidamente spinta dai processi di digitalizzazione che la sta interessando in tutti gli ambiti. "La nostra disciplina ha attraversato trasformazioni straordinarie, passando dalle immagini analogiche al digitale e oggi all'intelligenza artificiale", afferma Brunese. "Queste tecnologie possono ridurre i tempi necessari per analizzare un numero sempre maggiore di immagini e supportare la refertazione.

È importante, perché il tempo recuperato dovrà essere utilizzato per parlare con il paziente, comunicargli il referto e rispondere alle sue domande, ricreando un rapporto personale diretto", aggiunge.

È un cambiamento che già si vede in molte aree: nella senologia, nell'ecografia, nella radiologia interventistica, ma che è destinato a investire tutte le sub-specialità. "Pensiamo anche ai pazienti oncologici, per i quali la diagnostica per immagini è fondamentale nella diagnosi e nel monitoraggio della malattia, o alla gestione delle emergenze, dove la tempestività delle valutazioni radiologiche può fare la differenza", rileva Brunese, che sfata un luogo comune: "non è vero che ci sono troppi radiologi: in futuro ne serviranno sempre di più, anche perché la richiesta di prestazioni diagnostiche continuerà ad aumentare. L'innovazione tecnologica non sostituisce il medico, ma gli offre nuovi strumenti per svolgere al meglio la propria attività".

La Sirm, in particolare, conta oltre 13 mila soci, il 49% donne e il 46% con meno di 45 anni. "Sono numeri che dimostrano quanto la nostra comunità sia cresciuta e si sia rinnovata.

Abbiamo investito sui giovani, ampliato le collaborazioni internazionali e rafforzato la presenza della radiologia nei principali tavoli scientifici e istituzionali", precisa Gandolfo. "Oggi partecipiamo stabilmente ai team multidisciplinari e alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici". Tuttavia questo "richiede una revisione dei tradizionali modelli organizzativi", conclude.

"Oltre 2.500 esperti coinvolti e più di 50mila metri quadrati tra aree scientifiche ed espositive: sono numeri che testimoniano la dimensione e la rilevanza di questo Congresso", sottolinea inoltre Roberto Grassi, Presidente del Congresso. Ed una attenzione particolare è riservata anche alla formazione e alla valorizzazione dei giovani radiologi, evidenzia Luigia Romano, presidente del Comitato Scientifico del Congresso: "Il programma prevede infatti oltre mille comunicazioni orali, 250 presentazioni di casi clinici, sfide tra le Scuole di Specializzazione, laboratori e premi dedicati ai giovani specialisti".

