In Italia ogni anno circa 230mila persone muoiono per infarto, scompenso e ictus, e spesso queste morti si verificano prima dei 70 anni di età. Ma in molti casi possono essere evitate seguendo semplici regole, in primis smettendo di fumare. Già dopo un anno dall'abbandono del fumo, infatti, il rischio si dimezza. Lo ricordano i cardiologi in vista della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre. Per l'occasione, 150 ospedali con il Bollino Rosa della Fondazione Onda apriranno le porte per una Open Week con controlli e consulti gratuiti.