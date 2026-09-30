"Non esiste un papà perfetto, ma esiste un papà presente". Questo il focus della campagna dell'Unicef Italia, lanciata in occasione della Settimana per l'Allattamento, dall'1 al 7 ottobre che punta a coinvolgere entrambi i genitori in uno dei gesti più importanti per la salute del neonato.

"L'allattamento è un'esperienza che coinvolge l'intera famiglia e che può essere sostenuta attraverso una rete di persone presenti e partecipi", afferma Nicola Graziano, presidente dell'Unicef Italia. "Il papà, in particolare, può avere un ruolo importante nel creare un ambiente sereno, offrire ascolto e rassicurazione e condividere le responsabilità quotidiane". Per valorizzare il ruolo dei padri, il Comitato Italiano per l'Unicef ha realizzato una brochure con suggerimenti concreti: prendersi cura della mamma, occuparsi delle attività domestiche, contribuire alle cure del bambino, sostenere l'allattamento anche fuori casa e proteggere lo spazio emotivo della famiglia.

In Italia l'Unicef porta avanti le Baby-Friendly Initiatives, con buone pratiche per sostenere l'allattamento. Sono circa 10mila gli operatori e le operatrici con competenze specifiche formati per supportare l'allattamento. Le iniziative comprendono 36 Ospedali e 12 Comunità riconosciuti "Amici delle Bambine e dei Bambini" e quattro Corsi di Laurea Amici dell'Allattamento. Sono inoltre oltre 1.050 i Baby Pit Stop, spazi pensati per accogliere i genitori che vogliono allattare o accudire il bambino fuori casa. (ANSA).

