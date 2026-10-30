(di Manuela Correra)



Un'iniezione di nuovi fondi per la sanità pubblica con la Legge di bilancio 2027 approvata dal Consiglio dei ministri: è questa la posizione del governo, che sottolinea come il Fondo sanitario nazionale sarà aumentato di 3,4 miliardi di euro, ai quali si sommano ulteriori 1,6 miliardi destinati al nuovo voucher per gli over-75. Una lettura che non è però condivisa dai partiti di opposizione, ed anche i sindacati medici parlano di soldi "solo sulla carta" ed esprimono forti perplessità rispetto alla misura del voucher di 300 euro per la popolazione più anziana entro un certo limite di reddito. A illustrare l'entità degli stanziamenti è stata la stessa premier Giorgia Meloni: con l'aumento di 3,4 miliardi, il Fondo sanitario nazionale raggiunge i 146,3 miliardi nel 2027.

Una quota di questo aumento viene vincolato al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso. Viene inoltre introdotto un voucher sociale di 300 euro per gli italiani over 75 con una pensione fino a 28 mila euro all'anno (5,5 milioni di persone), per un costo complessivo del provvedimento di 1,6 miliardi di euro. Il voucher può essere utilizzato per spese sanitarie che non sono coperte dal Ssn, per la spesa farmaceutica e per le visite specialistiche. In totale dunque, ha sottolineato Meloni, lo stanziamento per la sanità sarà pari a 5 miliardi di euro. Si dice soddisfatto il ministro della Salute Orazio Schillaci, che rileva coma "le risorse sono disponibili e ora bisogna utilizzarle bene".

Concetto ribadito anche durante il question time al Senato, dove il ministro ha affermato che "non ci sono stati tagli per la Sanità", che "tra il 2023 e il 2026 il Fondo sanitario è cresciuto di 14 miliardi" e che "certe analisi cercano il titolo prima delle verifiche". Una lettura opposta arriva dalle opposizioni. Per il Pd, in realtà gran parte dei soldi per la Sanità vanno a favorire quella privata: è una "resa incondizionata del governo. Il sistema sanitario pubblico non ce la fa e la soluzione è sempre acquistare prestazioni, visite ed esami dal privato. Siamo di fronte all'ennesima operazione propagandistica", afferma Ilenia Malavasi. Si dice "deluso" il leader di Azione Carlo Calenda. Indica invece numeri differenti il leader M5s Giuseppe Conte:

"Per le armi 4,5 miliardi in più nel 2027, per la sanità 2,5: la metà di quanto chiesto dallo stesso ministro e dalle Regioni". E incalza: "Alla mia comunità e alle forze di opposizione dico: Difendiamo l'Italia". Critici anche i sindacati medici. Nonostante il Fondo Sanitario "veda un incremento nominale, la lettura è nettamente critica. La spesa sanitaria - commenta Pierino Di Silverio, segretario dell'Anaao Assomed - continua infatti a rimanere imbrigliata attorno al 6,3% del Pil, una percentuale ben lontana dai parametri dei principali paesi europei". Ed il voucher per gli over 75 "se non accompagnato da un piano di abbattimento delle liste d'attesa e di potenziamento dell'assistenza territoriale, si riduce a un intervento assistenziale trasferendo di fatto le prestazioni sul mercato privato". Per il sindacato Cimo Fesmed mancano investimenti strutturali, ad esempio sul personale, ed i soldi per la sanità "sono solo sulla carta". Dai medici di famiglia arriva infine una richiesta netta: "Destinare risorse certe alla Medicina generale, con una precisa programmazione dei fabbisogni".