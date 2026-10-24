(ANSA) - ROMA, 24 OTT - E' partito da Seul il viaggio che dal 7 al 10 novembre 2027 porterà a Roma, al centro congressi La Nuvola, la prossima edizione del World Hospital Congress.

L'annuncio è stato dato dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) a conclusione dell'edizione 2026 del congresso, che ha riunito in Corea del Sud oltre 1.700 delegati di 90 Paesi. Fiaso, si legge in una nota, "sarà host partner dell'International Hospital Federation", con la quale lavorerà alla preparazione del congresso.

"Il Servizio sanitario nazionale nasce da una scelta che ancora oggi definisce la nostra visione della salute: garantire a ogni persona il diritto alle cure senza lasciare indietro nessuno", ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci nel video presentato a Seul nella cerimonia conclusiva. alla quale ha partecipato anche l'ambasciatrice d'Italia nella Repubblica di Corea, Emilia Gatto.

"Ospitare in Italia la cinquantesima edizione del World Hospital Congress è una grande responsabilità e una straordinaria opportunità - ha detto il presidente Fiaso Giuseppe Quintavalle. "Roma - ha aggiunto - sarà il luogo in cui portare nel confronto internazionale il valore del nostro Servizio sanitario nazionale, fondato sull'universalismo, sull'equità dell'accesso alle cure e sulla capacità di tenere insieme qualità, innovazione e centralità della persona. Un patrimonio da mettere in dialogo con le migliori esperienze dei sistemi sanitari di tutto il mondo".

Il direttore Fiaso Nicola Pinelli ha detto che "da oggi lavoriamo con Ihf per trasformare l'invito a Roma in un grande appuntamento internazionale, con una forte identità italiana".

(ANSA).

