(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - La prevenzione esce dagli ambulatori e prova ad avvicinarsi ai cittadini. È l'obiettivo di "Fism for People - Facciamo germogliare la prevenzione", la due giorni della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane che fa tappa a Cagliari oggi e domani, 3 ottobre, tra il T Hotel e il Parco della Musica. La giornata di oggi è dedicata al confronto tra esperti, istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari. La seconda porta invece la prevenzione direttamente nella comunità, con il Villaggio della Salute e una serie di screening gratuiti.

"Siamo alla seconda tappa di Facciamo germogliare la prevenzione, stiamo seminando, seminiamo semi che vorremmo coltivare, fare germogliare per portare la prevenzione verso il cittadino", spiega Loreto Gesualdo, presidente della Fism. È il senso del progetto "Fism for People", sottolinea Gesualdo, "Fism che guarda la gente", con un modello basato sulla "prevenzione di prossimità".

Nel programma della giornata spazio a diversi temi: dall'equità nell'accesso alle cure alla prevenzione primaria, dalle vaccinazioni alla salute della donna.

Domani il progetto si sposta sul territorio. Al Parco della Musica sarà allestito il Villaggio della Salute, mentre al T Hotel saranno attivi sette ambulatori specialistici. Dalle 10 alle 17 saranno disponibili gratuitamente screening cardiovascolari, metabolici, ginecologici, oculistici e nefrologici, oltre a colloqui di ascolto e supporto psicologico e per le dipendenze.

"Abbiamo avuto un grande successo, un overbooking. La gente partecipa a questi screening di popolazione, quindi questo ci spinge ad andare avanti". L'appuntamento di Cagliari rappresenta la seconda tappa del progetto dopo il Villaggio della Salute organizzato a Bari in occasione del G7. (ANSA).

