(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - La Regione Liguria amplia lo screening mammografico, abbassando progressivamente l'età di accesso dagli attuali 50 ai 45 anni. Il percorso partirà entro i primi mesi del 2027 dalle donne di 48 e 49 anni, per poi estendersi gradualmente all'intera fascia 45-49 anni. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò, intervenuto ad Arezzo al Forum risk management in sanità, nel corso della tavola rotonda "Prevenzione oltre gli screening: esperienze in campo".

"Vogliamo offrire a un numero sempre maggiore di donne - dichiara Nicolò - la possibilità di accedere alla diagnosi precoce, ampliando gli strumenti di prevenzione a disposizione.

L'estensione dello screening mammografico è una scelta per investire sulla salute delle donne e intervenire prima possibile. Partiremo dai 48 e 49 anni, per arrivare progressivamente a coinvolgere tutta la fascia dai 45 ai 49 anni. Accanto ai programmi di screening organizzati, è fondamentale promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa. In questa direzione si inseriscono anche gli open day organizzati nell'ambito delle iniziative di prevenzione di Aom Liguria, che hanno consentito di effettuare, con open day, oltre 5.000 visite gratuite".

La Liguria - si legge in una nota - registra già un andamento positivo nella partecipazione ai programmi di screening oncologico organizzato. Tra il 2024 e il 2025 l'adesione è cresciuta per tutti e tre i principali percorsi: lo screening cervicale è passato dal 31,1% al 38,6%, quello mammografico dal 48% al 53,1% e quello colorettale dal 30,3% al 35,9%. (ANSA).

