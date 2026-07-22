(ANSA) - VICENZA, 22 LUG - Un caso di infezione da West Nile nel Vicentino è stato diagnosticato in una paziente residente nel comune di Lonigo (Vicenza). A comunicarlo l'Ulss 8 Berica, che precisa come la paziente non abbia fatto recentemente viaggi all'estero.
La donna, pur manifestando una sindrome febbrile, risulta in buone condizioni generali e il decorso della malattia consente già di escludere ulteriori complicanze. La diagnosi è avvenuta a seguito di un accertamento clinico presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Vicenza, dove la paziente era stata visitata.
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Vicenza, afferma una nota dell'Ulss, manterrà comunque un rigoroso monitoraggio della situazione epidemiologica, in costante contatto con le amministrazioni comunali. (ANSA).
Primo caso di infezione da West Nile nel Vicentino
(ANSA) - VICENZA, 22 LUG - Un caso di infezione da West Nile nel Vicentino è stato diagnosticato in una paziente residente nel comune di Lonigo (Vicenza). A comunicarlo l'Ulss 8 Berica, che precisa come la paziente non abbia fatto recentemente viaggi all'estero.