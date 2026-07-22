(ANSA) - VICENZA, 22 LUG - Un caso di infezione da West Nile nel Vicentino è stato diagnosticato in una paziente residente nel comune di Lonigo (Vicenza). A comunicarlo l'Ulss 8 Berica, che precisa come la paziente non abbia fatto recentemente viaggi all'estero.

La donna, pur manifestando una sindrome febbrile, risulta in buone condizioni generali e il decorso della malattia consente già di escludere ulteriori complicanze. La diagnosi è avvenuta a seguito di un accertamento clinico presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Vicenza, dove la paziente era stata visitata.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Vicenza, afferma una nota dell'Ulss, manterrà comunque un rigoroso monitoraggio della situazione epidemiologica, in costante contatto con le amministrazioni comunali. (ANSA).

