(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Daniela Tartaglini è stata eletta presidente della Società italiana per la direzione e il management delle professioni infermieristiche (Sidmi). Già vicepresidente della società scientifica, che è anche riconosciuta dal ministero della Salute, Tartaglini succede a Bruno Cavaliere per il quadriennio 2026-2030.

Professoressa associata di Scienze infermieristiche presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma e direttrice assistenziale delle Professioni sanitarie della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Daniela Tartaglini ha maturato oltre trent'anni di esperienza in ambito clinico, accademico e organizzativo. Alla docenza nei corsi di laurea in Infermieristica e di laurea magistrale in Scienze infermieristiche affianca anche la direzione di master dedicati al Management delle professioni sanitarie e in Strumentazione chirurgica.

"Ringrazio i colleghi per la fiducia e Bruno Cavaliere per il lavoro svolto alla guida della Sidmi - ha dichiarato Tartaglini -. Assumo questo incarico con l'impegno di valorizzare le competenze infermieristiche e il loro contributo alle scelte organizzative del sistema sanitario. Investire nella formazione e nella leadership e promuovere, attraverso la ricerca, nuovi modelli di gestione e organizzazione dei servizi, significa dare ai professionisti gli strumenti per rispondere sempre meglio ai bisogni delle persone ma anche, al tempo stesso, per migliorare la qualità del lavoro e dell'assistenza".

(ANSA).

