"L'intolleranza al latte riguarda gli zuccheri come il lattosio e non è mai fatale. L'allergia, invece, coinvolge le proteine del latte e può scatenare, anche in presenza di tracce, nei soggetti sensibilizzati, reazioni anche gravissime fino allo shock anafilattico, con rischio di vita. In questi casi l'adrenalina auto-iniettabile, oggi disponibile anche in spray nasale, è l'unico strumento salvavita: antistaminici o cortisone non la sostituiscono. Il paziente allergico deve sempre portarla con sé, perché permette di guadagnare il tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso". A dichiararlo è Sebastiano Gangemi, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) e professore ordinario di Medicina Interna all'Università di Messina, commentando la scomparsa di una 14enne, avvenuta dopo aver mangiato una pizza margherita con residui di formaggio. È una nuova vittima che si aggiunge ad altri due casi di adolescenti morti dall'estate per allergia alle proteine del latte in Italia, dove si registrano mediamente tra i 40 e i 60 decessi accertati all'anno per shock anafilattico, circa la metà dei quali legati ad allergie alimentari. "L'intolleranza causa perlopiù disturbi gastrointestinali, ma non esiti infausti - sottolinea Gangemi -. L'allergia, invece, provoca l'anafilassi, un collasso dell'apparato cardiovascolare che impedisce al sangue di raggiungere organi vitali come cuore e cervello".