(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "L'aggiornamento dei Lea è un risultato importante per il Servizio sanitario nazionale e va dato atto al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e alle istituzioni coinvolte di aver portato a compimento un intervento atteso e significativo".

Lo afferma il presidente Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, Giuseppe Quintavalle, commentando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza.

"Ora la sfida - aggiunge - è tradurre queste nuove opportunità in assistenza concretamente accessibile in tutto il Paese, riducendo le differenze tra i territori. Le aziende sanitarie e ospedaliere, con le loro direzioni strategiche, avranno un ruolo decisivo nel trasformare nuove prestazioni e tecnologie in percorsi di cura efficaci e omogenei. Fiaso è pronta a fare la propria parte". (ANSA).

