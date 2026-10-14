(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La riabilitazione ospedaliera dopo un ictus e un trauma è in una condizione di affanno strutturale.

Nel 2024 i dimessi sono diminuiti: 290.711, contro i 314.715 del 2014 (-7,6%). Le giornate di degenza, circa 7,66 milioni, restano inferiori di circa il 6,5% rispetto al 2019. Eppure i posti letto sono quasi tornati alla situazione precedente al Covid (-1,1%).

E il privato accreditato è l'asse portante del sistema. Quasi quattro dimissioni su cinque avvengono in strutture private, e le sole case di cura private accreditate ne assorbono il 57,6%.

E' quanto emerge dal primo report nazionale sulla riabilitazione ospedaliera, "Analisi della riabilitazione ospedaliera", commissionato dalla fondazione Gianfranco Salvini, supportato da A.L.I.Ce Onlus, l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale.

Il settore pubblico ha pagato il prezzo più alto della pandemia e mostra una degenza media più lunga (27,2 giorni contro 26,1 del privato) e presentato al ministero della Salute.

Il tasso di ospedalizzazione nazionale è di 3,96 ricoveri ogni 1.000 abitanti (4,59 nel 2014), ma si passa dagli 8,10 della Valle d'Aosta agli 1,79 della Toscana. Anche i posti letto di recupero e riabilitazione funzionale per 1.000 abitanti variano molto: 0,72 in Piemonte, 0,16 in Sardegna, oltre quattro volte meno. La neuro-riabilitazione è ancora più rarefatta, concentrata in pochi centri e quasi assente in diverse regioni del Sud. La provincia autonoma di Trento attrae il 46,5% dei ricoveri da fuori regione, seguita da Emilia-Romagna (42,0%).

All'opposto, il 42,3% dei ricoveri dei residenti in Basilicata e il 39,2% in Friuli Venezia Giulia avvengono fuori regione. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono i principali poli di attrazione. Da sottolineare che Lazio e Molise hanno dotazioni sopra la media ma saldi di mobilità negativi, mentre Emilia-Romagna, Veneto e Umbria ottengono saldi positivi con meno posti letto. Contano organizzazione dell'offerta, specializzazione e percorsi assistenziali.

A.L.I.Ce. Italia Odv richiama l'attenzione su una nuova priorità: garantire a ogni persona colpita da ictus un percorso riabilitativo appropriato, tempestivo e omogeneo. "Questo Report dimostra che quelle differenze non sono percezioni, ma una realtà documentata dai dati ufficiali. È una situazione che non possiamo più considerare accettabile". (ANSA).

