(v. 'In Italia 15 milioni con miopia ..', delle 13.19) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sulla miopia "i numeri parlano da sé per quel che riguarda l'impatto epidemiologico e va anche considerato quanto questa condizione abbia una ricaduta sulla qualità della vita. I lavori che stanno per iniziare per realizzare la palazzina" che ospiterà la sede definitiva del Centro europeo della miopia "che saranno completati in due anni", sono il frutto di "un investimento importante e significativo che, grazie al contributo determinante di Inail, la Regione Lazio è stata brava a intercettare". In aggiunta a questo "il Gemelli è stato bravo a coltivare queste eccellenze".

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca alla presentazione del Centro europeo di miopia al Policlinico Gemelli di Roma.

"Mi sembra che" con questo progetto, si sia realizzata "una combinazione bella, una di quelle occasioni in cui si lavora insieme per dare delle risposte estremamente importanti", ha aggiunto. (ANSA).

