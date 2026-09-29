(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Rafforzare la nostra autonomia strategica significa mantenere in Italia e in Europa la capacità di produrre medicinali essenziali, riducendo la dipendenza da forniture esterne e rendendo il sistema più solido di fronte alle crisi internazionali. In questo percorso il Lazio, con la sua forte vocazione farmaceutica, può svolgere un ruolo importante". Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un messaggio inviato alla presentazione dell'XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia.

Per Rocca "garantire l'accesso ai farmaci significa assicurare ai cittadini continuità nelle cure e la certezza di trovare le terapie di cui hanno bisogno. Per farlo è indispensabile tutelare anche la sostenibilità della filiera produttiva, che deve poter continuare a investire e garantire forniture affidabili".

Il presidente della Regione Lazio ha poi sottolineato come "equivalenti, biosimilari e farmaci fuori brevetto hanno generato 8,2 miliardi di euro di risparmi tra il 2016 e il 2025, liberando risorse per nuovi bisogni di salute e per l'innovazione. Dobbiamo quindi trovare un equilibrio tra prezzo, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità nel tempo".

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