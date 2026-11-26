Rsa sempre più aperte alla partecipazione delle famiglie, capaci di accompagnare le persone anziane nel percorso di cura mantenendo vivo il legame con gli affetti e la comunità. È il quadro che emerge dallo studio dell'Osservatorio Rsa della Liuc Business School condotto sui dati derivati dalle candidature delle 229 Rsa e case di riposo premiate da Fondazione Onda con il Bollino RosaArgento per il biennio 2027-2028.

La cerimonia di premiazione, ospitata oggi presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, segna i dieci anni del Bollino RosaArgento, istituito nel 2016 per promuovere un'assistenza che metta al centro la persona, la sua dignità e il suo benessere. Scegliere una Rsa - spiega Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda - per un proprio familiare è spesso una decisione difficile, che porta con sé dubbi e preoccupazioni. La qualità dell'assistenza non si misura soltanto nelle prestazioni sanitarie, ma anche nella capacità di preservare l'identità, l'autonomia e le relazioni delle persone anziane".

In particolare dall'analisi emerge come il 74% delle strutture garantisce un supporto psicologico continuativo e l'88% dispone di canali digitali per una comunicazione costante.

Il 96,5% delle strutture propone attività psicosociali personalizzate sulla base della storia, delle abitudini e degli interessi degli anziani, valorizzandone le capacità e contrastando isolamento e passività; il 98% consente agli ospiti di personalizzare la propria camera con oggetti e arredi personali e l'88% offre la possibilità di scegliere il menù; il 99% prevede procedure per preservare l'autonomia anche in presenza di rischi clinici, favorendo l'accesso a spazi esterni sicuri e la partecipazione alle attività quotidiane; il 97% adotta pratiche per ridurre il ricorso alle contenzioni fisiche e farmacologiche.

