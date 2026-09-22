(ANSA) - ROMA, 22 SET - "L'arte, la bellezza del nostro patrimonio giocano un ruolo fondamentale per le terapie integrate e rappresentano una potente medicina, quindi dovremmo arrivare alla prescrizione della fruizione artistica - come si fa già in alcuni paesi - ovvero la prescrizione della visita al museo, come appunto elemento in più di guarigione. Per alcune malattie, come quelle oncologiche, stare nei luoghi della bellezza è davvero importante, perché è una potente medicina per il corpo e la mente". È il messaggio portato da Alfonsina Russo, Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, in occasione della presentazione della VII edizione de "La Prevenzione è il nostro capolavoro", la Campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno di Komen Italia insieme al Ministero della Cultura e, per la prima volta, al Ministero della Salute. La campagna vede quest'anno come immagine simbolo dell'unione di cultura e salute l'Odalisca di Francesco Hayez, conservata alla Pinacoteca di Brera.

Con questa iniziativa giunta alla 7/a edizione, riferisce Valentina Gemignani, Capo Gabinetto del Ministero della Cultura, "vogliamo promuovere una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce e favorire l'accesso delle donne alle opportunità di tutela della propria salute. Komen Italia svolge da anni un lavoro prezioso in questa direzione, portando la prevenzione nei territori e raggiungendo anche donne che per ragioni economiche sociali o personali possono incontrare maggiori difficoltà nell'accesso ai servizi". (ANSA).

