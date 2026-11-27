La salute non può essere ridotta ai singoli organi. L'ipertensione, i livelli elevati di colesterolo o un disturbo del metabolismo del glucosio possono, a lungo termine, mettere a dura prova il cuore e i vasi sanguigni. Il mal di schiena, i problemi digestivi o i disturbi nella zona anale possono compromettere notevolmente la vita quotidiana e dovrebbero essere chiariti se persistono, si ripresentano o si aggravano.

Soprattutto in caso di infarto miocardico ogni minuto è prezioso. Gli uomini ne sono colpiti in media prima rispetto alle donne. È quindi ancora più importante conoscere i propri fattori di rischio, prendere sul serio un eventuale segnale di allarme e, in caso di emergenza, chiedere immediatamente aiuto.

Fare prevenzione, tuttavia, non significa sottoporsi al maggior numero possibile di esami. È fondamentale conoscere i propri rischi personali e chiarire insieme al medico quali misure sia opportuno adottare. Questo vale sia per gli uomini sia per le donne.

I medici esperti del ST. JOSEF Centro della Salute Merano–Bolzano illustrano in questa pagina a cosa devono prestare attenzione (anche) gli uomini: dal sistema cardiovascolare, alla schiena e all’apparato digerente, fino ai disturbi di cui molti uomini parlano solo a malincuore.

Non c'è motivo di vergognarsi

EMORROIDI: non tutti gli episodi di sanguinamento sono innocui

Molti non amano parlarne, eppure i disturbi emorroidali sono molto diffusi. Le emorroidi ingrossate possono causare sanguinamenti, prurito e spiacevoli sensazioni di pressione. Il dottor Johannes Wagner, specialista in proctologia e flebologia, spiega quando è necessario rivolgersi a un medico. Le emorroidi sono dei cuscinetti vascolari fisiologici che aiutano a chiudere il canale anale, proprio come una guarnizione. Solo quando si ingrossano o prolassano, possono causare disturbi.



Questo fenomeno è favorito da: stitichezza, sforzo eccessivo durante la defecazione, mancanza di attività fisica e un’alimentazione povera di fibre. Spesso anche le emorroidi ingrossate sono asintomatiche. Quando compaiono disturbi di solito si tratta di sangue rosso chiaro nelle feci, prurito o sensazione di evacuazione incompleta. «Tali disturbi, tuttavia, non sono necessariamente riconducibili alle emorroidi», avverte il dottor Wagner. Ad essere valutate da un medico dovrebbero essere soprattutto le emorragie, poiché potrebbero nascondere gravi patologie.



Spesso è sufficiente regolarizzare il transito intestinale e modificare alcune abitudini quotidiane per alleviare i disturbi. Se queste misure non bastano, si può ricorrere a trattamenti ambulatoriali, come la legatura elastica o la scleroterapia. Solo nei casi più avanzati può essere necessario un intervento chirurgico. «La patologia emorroidaria è trattabile e, adottando alcune precauzioni, se ne può ridurre il rischio», sottolinea il dottor Wagner. Il primo passo è non nascondere i disturbi per imbarazzo.

Allarme cardiaco: quando ogni minuto è prezioso

CARDIOLOGIA: infarto precoce negli uomini, riconoscere i segnali di allarme

Gli uomini vengono colpiti da infarto mediamente in età più giovane rispetto alle donne. Tra i fattori di rischio figurano il fumo, l'ipertensione, i livelli elevati di colesterolo, il diabete, la mancanza di movimento e il sovrappeso. Chi conosce i propri valori e i propri rischi può contribuire attivamente a migliorare la salute del proprio cuore. L’infarto miocardico si verifica quando l'afflusso di sangue a una parte del muscolo cardiaco si riduce drasticamente o si interrompe, generalmente a causa dell'occlusione di un'arteria coronaria da parte di un trombo.



«Quando il flusso sanguigno si interrompe, il tessuto cardiaco non riceve più ossigeno a sufficienza e una parte del muscolo può andare incontro a danni irreversibili», spiega la dottoressa Ulrike Neumayer, specialista in cardiologia. Per questo motivo, in caso di infarto, ogni minuto è prezioso. Un infarto è spesso accompagnato da sintomi tipici, ma non sempre. Negli uomini si manifesta frequentemente con un quadro classico caratterizzato da dolore, pressione o senso di oppressione al petto. A questi possono aggiungersi difficoltà respiratorie, sudorazione fredda o nausea.



Nelle donne, invece, sono più frequenti sintomi come nausea, dolori alla schiena e alla parte superiore dell'addome, oltre a un intenso senso di debolezza generale. In caso di sospetto infarto, è fondamentale chiamare immediatamente il numero di emergenza 112. Accanto alla rapidità d’intervento, anche la prevenzione svolge un ruolo decisivo: l'attività fisica regolare, un'alimentazione equilibrata, la rinuncia al fumo e il controllo dei valori di pressione arteriosa, colesterolo e glicemia contribuiscono a ridurre il rischio personale. «I disturbi cardiaci vanno sempre approfonditi», sottolinea la cardiologa.

Quando lo stomaco reclama attenzione

DIGESTIONE: bruciore di stomaco e senso di gonfiore

Sensazione di pienezza, rigurgito acido o bruciore dietro lo sterno: i disturbi digestivi e il reflusso possono compromettere la vita quotidiana. Il dottor Michele Comberlato, specialista in gastroenterologia, spiega quali sono gli aspetti fondamentali per la diagnosi e il trattamento.

La cattiva digestione e il reflusso gastro-esofageo sono tra i disturbi più frequenti del tratto digestivo. Sono favoriti, tra l’altro, da abitudini alimentari scorrette, pasti irregolari e stress.

Chi ne soffre presenta sintomi quali: sensazione di gonfiore, dolori addominali dopo i pasti o rigurgito acido. Si stima che ne sia affetto tra il 20 e il 40 per cento delle persone di età compresa tra i 20 e i 60 anni.

«Il primo colloquio è determinante», sottolinea il dottor Comberlato. Le informazioni sulle abitudini alimentari, sui disturbi e sugli esami effettuati in precedenza aiutano a definire ulteriori accertamenti. In caso di sintomi lievi, un cambiamento delle abitudini alimentari e delle routine quotidiane può già portare sollievo. Se i disturbi persistono o si aggravano, una gastroscopia può fare chiarezza. Se necessario, vengono prelevati campioni di tessuto per individuare infiammazioni o un’infezione da parte del batterio Helicobacter pylori. Il trattamento dipende dalla causa e dai disturbi. L’obiettivo è alleviare i sintomi, trattare in modo mirato eventuali malattie sottostanti e preservare la qualità della vita.

Una visione d'insieme

MEDICINA INTERNA: il rapporto tra cuore, reni e metabolismo

L’ipertensione, i livelli elevati di lipidi nel sangue e un metabolismo del glucosio alterato possono mettere a dura prova i vasi sanguigni e a lungo termine danneggiare il cuore e i reni. A sua volta, una funzione renale compromessa può aumentare il rischio cardiovascolare. Per questo vale la pena dare un'occhiata all'interazione tra gli organi, anche in assenza di sintomi. «Non tutti hanno le stesse esigenze, ma ognuno dovrebbe sapere quali aspetti della propria salute meritano particolare attenzione», afferma il medico internista dottor Hannes Stoll. Una prevenzione efficace non parte quindi da una lunga lista di esami, ma dalla valutazione del profilo di rischio individuale.

Durante il colloquio medico vengono registrati precedenti clinici, disturbi, farmaci e rischi familiari, così come lo stile di vita, l’alimentazione, l’attività fisica e il peso corporeo. Solo dall’anamnesi, dall’esame obiettivo e da procedure di laboratorio e diagnostiche selezionate in modo mirato si ottiene un quadro complessivo significativo.

«Alla fine, però, ciò che conta non è il numero degli esami, ma ciò che i risultati significano per la singola persona: cosa rientra nella norma? Dove sussistono dei rischi? Cosa richiede ulteriori approfondimenti e cosa si può fare concretamente per tutelare la propria salute?», spiega l’esperto. Una prevenzione personalizzata non si limita quindi agli accertamenti diagnostici, ma integra la valutazione medica con una consulenza mirata, tenendo conto delle esigenze e delle condizioni di salute di ciascuno.

Basta con il mal di schiena

SCHIENA: accertare la causa dei dolori ricorrenti

Il mal di schiena è uno dei disturbi più comuni e può limitare notevolmente la vita quotidiana. Le sue cause sono molteplici e comprendono anche fattori legati allo stile di vita, come la sedentarietà e il mantenimento prolungato di posture scorrette. La buona notizia: secondo il dottor Maximilian Broger, specialista in neurochirurgia, oltre l’80 per cento degli episodi migliora senza dover ricorrere a trattamenti invasivi.

Stare seduti a lungo, poco movimento, una postura scorretta sul posto di lavoro e lo sguardo costantemente rivolto verso lo smartphone sono le cause più frequenti del mal di schiena. Nella maggior parte dei casi, il dolore tende a risolversi nel tempo o può essere gestito efficacemente con un breve ciclo di assunzione di antinfiammatori.

«Se, invece, non è così, se i dolori si ripresentano ripetutamente o si intensificano e si aggiungono sintomi concomitanti come febbre, una perdita di peso inspiegabile o dolori irradiati accompagnati da perdita di forza, è opportuno rivolgersi a uno specialista», sottolinea il dottor Broger. Una corretta diagnosi è fondamentale per la gestione del caso.

Spesso sono sufficienti misure conservative come la fisioterapia, esercizi mirati di rafforzamento e stretching o un trattamento temporaneo del dolore. In determinati casi può essere necessario anche un intervento chirurgico.



Articolo in collaborazione con ST. JOSEF Centro della Salute Merano – Bolzano (Dir. Sanitario: Prof. Dr. Königsrainer)