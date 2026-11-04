(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Perdere l'autonomia e l'autosufficienza. Per il 70,3% degli italiani è questa la principale paura per il futuro quando si parla di salute.

Nonostante ciò, solo una piccola quota (l'11,4%) adotta con costanza comportamenti preventivi che consentirebbero di preservarla più a lungo possibile. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine "La salute nel tempo: atteggiamenti, valori e scenari del futuro", realizzata da AstraRicerche per Fondazione Pfizer.

Lo studio, che ha coinvolto un campione rappresentativo di oltre 1.000 persone tra i 18 e i 60 anni, ha indagato i fattori che favoriscono o ostacolano la prevenzione.

Il dato che emerge con più forza è la scarsa costanza con cui gli italiani prestano attenzione alla salute. L'85,6% degli intervistati afferma di occuparsene attivamente e con continuità, ma il 61,7% ha un livello nullo o basso nell'indicatore relativo ai controlli preventivi e soltanto l'11,4% raggiunge un livello alto. Inoltre, nel 46,9% dei casi la molla che fa scattare o intensificare l'attenzione alla salute è l'arrivo di una patologia, propria o di una persona cara, oppure l'esito di un controllo.

"Gli italiani conoscono i comportamenti che possono contribuire a proteggere la salute e dichiarano di occuparsene attivamente", ma "questa consapevolezza fatica a tradursi in controlli regolari e abitudini mantenute nel tempo", commenta Cosimo Finzi, direttore e amministratore delegato di AstraRicerche. (ANSA).

