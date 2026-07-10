(ANSA) - SINGAPORE, 10 LUG - Per rispondere alla crescente domanda globale di medicina preventiva e di precisione, la startup Lucence accelera l'espansione in Usa e Asia. La compagnia ha sviluppato un test di biopsia liquida che rileva 50 tumori analizzando insieme DNA e RNA: il primo mappa le mutazioni stabili, il secondo l'attività in tempo reale del cancro.

Negli Usa il test è già rimborsato da Medicare per i casi oncologici avanzati. Per garantire una presenza capillare nel Paese, il CEO Tan Min-han ha annunciato la collaborazione con Mayo Clinic, che distribuirà l'esame nella propria rete medica.

Già attiva nelle Filippine, Lucence punta ora ai 37 miliardi di dollari di fondi pubblici stanziati da Singapore per ricerca e innovazione, così da potenziare la tecnologia ed espandersi nel Sud-est asiatico. (ANSA).

