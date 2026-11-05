(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "La giusta alimentazione è un elemento fondamentale per intervenire sulla salvaguardia della nostra salute e soprattutto indirizzare quelle che sono le buone scelte e le buone pratiche che, se fatte fin da piccoli, diventano poi gesti naturali nel corso della vita. Il Masaf naturalmente si spende per far sì di valorizzare quella che è la buona alimentazione. In questo ambito sono stati redatti dei bandi per introdurre nelle mense scolastiche la frutta e la verdura a titolo gratuito". Lo ha detto il senatore Giorgio Salvitti, consigliere del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'evento di lancio, al ministero della Salute, della campagna 'La prevenzione si impara da piccoli: alleanza tra tre Fondazioni per l'educazione alimentare e la salute nella scuola primaria', promossa da Fondazione Andi Ets, Fondazione Cotarella Ets e Fondazione Renato Giunti.

Per Salvitti, "viviamo in una società in cui, a differenza di prima, dove, ad esempio, avevamo la vicinanza dei nonni che ci insegnavano a distinguere i cibi salubri da quelli che non lo erano, diventa di fondamentale importanza il ruolo che può svolgere il ministero nell'infondere, senza volersi sostituire a figure indispensabili per tutti i nostri ragazzi, cosa significhi effettivamente e cosa produce il fatto di poter mangiare bene". (ANSA).

