(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Nel 2025 solo il 2,8% delle coppie ha scelto di donare il sangue del cordone ombelicale: nel corso dell'anno le donazioni sono state 7.220 su un totale di oltre 256mila parti avvenuti in centri adibiti alla raccolta.

Nell'anno precedente erano state 8.189, segnando una flessione che supera in termini percentuali anche il calo delle nascite che si registra negli ultimi anni nel nostro Paese. I dati sono contenuti nel nuovo rapporto Banche del sangue del cordone ombellicale realizzato dal Centro nazionale sangue (Cns) in occasione del World Cord Blood Day, che si celebra quest'anno il 17 novembre. Con l'occasione il Centro nazionale sangue promuove la campagna social 'Il tuo secondo gesto d'amore', per promuovere la donazione.

Il sangue del cordone ombelicale, ricco di cellule staminali, è alla base di una consolidata terapia trapiantologica che ha permesso, nel corso degli anni, di salvare molte vite. Le cellule staminali emopoietiche possono essere, infatti, utilizzate nel trapianto per curare bambini e adulti affetti da gravi malattie del sangue e del sistema immunitario, tra cui leucemie, linfomi e malattie genetiche ereditarie che colpiscono l'emoglobina, come la talassemia e l'anemia falciforme. Negli anni sono state 1.854 le unità rilasciate a scopo di trapianto mentre complessivamente sono oltre 48mila le unità bancate e conservate nelle 18 banche cordonali. Recenti evidenze scientifiche, inoltre, stanno suggerendo la possibilità di nuovi utilizzi che ampliano le potenzialità terapeutiche, tra cui possibili applicazioni in medicina rigenerativa o l'utilizzo per le trasfusioni di neonati estremamente pretermine.

"La donazione del sangue del cordone ombelicale è una procedura sicura per i neonati e per le mamme che salva ogni anno delle vite e probabilmente molte di più ne potrà salvare in futuro, quando la ricerca medica confermerà alcuni nuovi utilizzi di questa risorsa, che già dalle prime evidenze sembrano molto promettenti", sottolinea la direttrice del Centro nazionale sangue, Luciana Teofili.

Le informazioni sul dono con una mappa e i riferimenti delle 18 banche cordonali autorizzate e di tutti gli oltre 260 punti nascita adibiti alla raccolta sono disponibili sul nuovo sito internet (sanguecordonale.centronazionalesangue.it).

(ANSA).

