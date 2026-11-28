(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - "Non possiamo arrivare all'anno prossimo con questo livello di dibattito sulla sanità". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine degli Stati Generali della Ripartenza a Bologna, chiedendo un intervento a sostegno del servizio sanitario pubblico già nella legge di bilancio, senza attendere le prossime elezioni politiche.

"Abbiamo fatto delle proposte molto concrete e in finanziaria un segnale ci deve essere. Peraltro proprio oggi abbiamo scoperto che i 500 milioni che sarebbero stati aggiunti non sono stati aggiunti, sono per ulteriori maggiori spese", ha spiegato il governatore. "Anche questo segnale che sembrava fosse arrivato di almeno ulteriori 500 milioni non c'è, perché sono 500 milioni che impongono incrementi retributivi al personale, che sono sacrosanti, che sono giustissimi, ma che non chiudono il buco, allargano il buco", ha concluso de Pascale. (ANSA).

