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BOLZANO. La digitalizzazione della sanità avanza in Alto Adige. Secondo i dati diffusi dalla Provincia, nel 2025 le ricette elettroniche hanno rappresentato il 98,06% delle prescrizioni di farmaci, contro il 91,1% del 2021. Per le prestazioni specialistiche la quota ha raggiunto il 99,81%.
Cresce anche l’uso del Fascicolo sanitario elettronico. Ad agosto 2026 il 51,35% degli iscritti al Servizio sanitario provinciale aveva espresso il consenso alla consultazione dei propri dati da parte del personale medico. Alla fine del 2021 la percentuale era dell’1,2%.
Nel 2025 sono stati scaricati online circa 377.000 referti. Le prenotazioni effettuate attraverso il portale SaniBook hanno raggiunto il 31,47% del totale delle richieste: quasi una prenotazione su tre passa dunque dal servizio digitale.
Si amplia infine il ricorso alla telemedicina, impiegata soprattutto per seguire a distanza i pazienti cronici. Nel corso del 2026 le persone monitorate con questi strumenti sono già più di 13.250.