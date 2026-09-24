(ANSA) - CATANZARO, 24 SET - "Diciassette anni di commissariamento hanno prodotto un sistema frammentato, con aziende trasformate in monadi, grumi di potere professionale e amministrativo e una sanità priva di un governo unitario.

Abbiamo trovato una situazione disastrosa, con bilanci che non venivano chiusi da dodici anni. Oggi abbiamo bilanci certificati, Azienda Zero e una squadra che sta provando, con grande difficoltà, a riformare il sistema". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha aperto stamani a Catanzaro Medsalute 2026 - "Economia e Salute. La sfida della sostenibilità nel Mezzogiorno", la due giorni promossa da Motore Sanità, Regione Calabria e Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere), dedicata al governo della salute nelle Regioni meridionali.

Un confronto che coinvolge Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, chiamate a condividere criticità, modelli organizzativi, esperienze e buone pratiche, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete e trasferibili. Al centro della prima giornata la sostenibilità economica e organizzativa del Servizio sanitario nazionale, la prossimità delle cure, l'innovazione tecnologica, le liste d'attesa, le politiche del farmaco, la prevenzione, la salute mentale e la riorganizzazione dell'assistenza territoriale.

Occhiuto ha richiamato la necessità di legare la spesa sanitaria ai nuovi bisogni della popolazione: "Se a livello internazionale si discute di agganciare al Pil la spesa per la difesa, non sarebbe sbagliato fare altrettanto per la sanità.

Servono più risorse perché sono aumentati i bisogni di salute, la popolazione invecchia, crescono le cronicità e le nuove dipendenze, mentre si sta sviluppando un'epidemia poco raccontata che riguarda la salute mentale, soprattutto tra i giovani". (ANSA).

