BOLZANO. Riconoscere i primi segnali di disagio sul lavoro, ascoltare chi è in difficoltà e prendere decisioni chiare anche nei momenti più delicati. Sono gli obiettivi di Compassionate Leadership, il programma di formazione avviato dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige il 23 novembre 2026 al NOI Techpark. Il percorso coinvolge 45 partecipanti e proseguirà fino a novembre 2027.

A seguire il corso sono 18 primari e 18 coordinatori infermieristici dei rispettivi reparti o servizi, insieme a una direttrice medica e a otto responsabili di ripartizione o d’ufficio. Ogni coppia, composta da un primario e dal coordinatore dello stesso reparto o servizio, porterà nel proprio gruppo di lavoro le pratiche sperimentate durante la formazione.

Il programma prevede sette incontri di ricerca-azione, a intervalli di circa sei settimane, oltre a laboratori, esercitazioni in piccoli gruppi e moduli online. I partecipanti lavoreranno su tre passaggi: riconoscere il disagio, comprenderne le ragioni e rispondere in modo adeguato. Tra le competenze da sviluppare ci sono l’ascolto, l’attenzione ai segnali non verbali e la capacità di offrire sostegno valorizzando le risorse del collega. La ricerca-azione è affidata a Sara Cervai, docente di Psicologia del lavoro all’Università di Trieste, mentre i laboratori sono condotti dal formatore Mauro Cavosi.

All’incontro di avvio hanno partecipato il direttore generale Christian Kofler, la direttrice tecnico-assistenziale Marianne Siller e il direttore sanitario Josef Widmann. «Anche le decisioni difficili devono essere prese e le responsabilità devono essere assunte. Ciò che conta, però, è il modo in cui ci rapportiamo gli uni con gli altri», ha detto Kofler. Nell’incontro conclusivo saranno esaminate le esperienze dei reparti e individuate le pratiche da estendere al resto dell’Azienda sanitaria.