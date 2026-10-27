BRUNICO. Da domani, mercoledì 28 ottobre 2026, entrerà in funzione la nuova Casa della Comunità di Brunico, l'ottava attivata in Alto Adige. La struttura, realizzata accanto all'ospedale cittadino e collegata direttamente all'edificio ospedaliero, sarà operativa 24 ore su 24 e riunirà diversi servizi sanitari con l'obiettivo di garantire un'assistenza più vicina ai cittadini.

«Nella Casa della Comunità avviciniamo importanti servizi sanitari alla popolazione e integriamo ancora meglio i vari servizi tra loro. In questo modo garantiamo percorsi brevi e un'assistenza sanitaria più orientata alle esigenze e alla vita quotidiana delle pazienti e dei pazienti», sottolinea l'assessore provinciale alla Salute Hubert Messner.

All'apertura saranno disponibili il servizio infermieristico domiciliare, un ambulatorio infermieristico, il servizio preventivo nell'età evolutiva e l'assistenza ostetrica rivolta alle donne e ai neonati. Un'organizzazione pensata per concentrare diverse prestazioni in un unico luogo, facilitando l'accesso alle cure.

Tra i servizi principali figura l'ambulatorio per le piccole urgenze, destinato a trattare problemi acuti non pericolosi per la vita, come sintomi influenzali, dolori alla schiena e alle articolazioni, piccoli tagli e ustioni lievi. L'obiettivo è offrire un'alternativa al pronto soccorso per i disturbi meno gravi. Prima di raggiungere la struttura viene consigliato un contatto telefonico.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai pazienti affetti da malattie croniche, attraverso percorsi assistenziali integrati e interdisciplinari. Il coordinamento tra i professionisti sanitari consentirà di concentrare diverse prestazioni specialistiche, riducendo gli spostamenti e gli appuntamenti duplicati.

La nuova struttura di Brunico avrà la funzione di Casa della Comunità HUB, assumendo un ruolo centrale nell'organizzazione dell'assistenza territoriale del comprensorio sanitario. L'intervento rientra nel programma provinciale di potenziamento dei servizi sanitari di prossimità.

L'apertura al pubblico è fissata per il 28 ottobre, mentre l'inaugurazione ufficiale si terrà il 23 novembre 2026, alla presenza dell'assessore Hubert Messner. Nell'occasione saranno presentati gli spazi e i servizi attraverso una visita guidata.

(foto USP/Comprensorio sanitario di Brunico)