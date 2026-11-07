(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - Quasi 154.000 vaccinazioni antinfluenzali in tre settimane e un incremento del 24% rispetto allo scorso anno. Sono i numeri parziali della campagna vaccinale in Liguria che registra numeri in netta crescita: 153.848 dosi somministrate , quasi 30.000 in più rispetto alle 124.394 registrate nello stesso periodo della stagione precedente. A fare un primo bilancio è l'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò: "Un segnale molto incoraggiante, che conferma la crescente attenzione dei cittadini verso la prevenzione. Solo nell'ultima settimana di monitoraggio sono state effettuate 52.079 vaccinazioni e i numeri ci restituiscono un segnale molto incoraggiante: la campagna antinfluenzale sta procedendo con risultati importanti. Vaccinarsi significa proteggere se stessi e contribuire a tutelare le persone più fragili, riducendo il rischio di complicanze e la pressione sui servizi sanitari".

Accanto alla campagna antinfluenzale prosegue anche l'attività di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), particolarmente importante per la protezione dei bambini più piccoli. Per la campagna 2026/2027, risultano somministrate in totale 3.694 dosi, e, in particolare la copertura del mese di ottobre è passata dal 77% del 2025 all'89% del 2026. (ANSA).

