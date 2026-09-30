BOLZANO. Lunghe attese per le visite specialistiche, disdette, esenzioni dal ticket e problemi legati ai medici di medicina generale. Sono alcuni dei temi sui quali continuano ad arrivare segnalazioni alla Difesa civica della Provincia di Bolzano. Le criticità sono state affrontate durante un incontro tra la difensora civica Veronika Meyer e la direttrice dell'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige Silvia Manzini.

«Lo scambio di informazioni è stato positivo e costruttivo e ci ha fornito indicazioni preziose su questioni talvolta molto complesse nell'ambito amministrativo dell'Azienda sanitaria», spiega Meyer. Tra gli aspetti che possono creare difficoltà ai cittadini c'è l'esenzione dal ticket, sottoposta a due diversi parametri, uno sanitario e uno amministrativo.

Numerose richieste riguardano anche i medici di medicina generale. Secondo Manzini, un alleggerimento del loro carico di lavoro dovrebbe arrivare dalla recente istituzione degli ambulatori per le piccole urgenze, chiamati a intercettare i casi che non richiedono prestazioni più complesse.

Nel confronto sono tornati infine i tempi di attesa per le visite specialistiche negli ospedali altoatesini e le disdette degli appuntamenti. Tra le questioni segnalate dai cittadini figurano anche le tariffe dei parcheggi ospedalieri, giudicate elevate.