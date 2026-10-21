(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La Comunità di Sant'Egidio si congratula con Matteo Di Paola, 19 anni, premiato oggi al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella tra gli "Alfieri del lavoro", giovani diplomati che si sono distinti negli studi e che si affacciano all'università. "Volontario della nostra Scuola della Pace a Pavia, questa estate ha partecipato, insieme ai suoi amici della Comunità, ad una vacanza di solidarietà in Albania, impegnandosi nel sostegno ai pazienti dell'ospedale psichiatrico di Elbasan. A lui i nostri più cari auguri per il proseguimento degli studi al Politecnico di Milano e per la sua scelta di continuare a costruire un mondo più umano in cui nessuno resti indietro", dichiara in una nota Sant'Egidio.

(ANSA).

