(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Il Servizio Sanitario Nazionale ha un terzo cardine che rappresenta una risposta efficace a una domanda di assistenza che non va intercettata solo negli ospedali o negli ambulatori dei medici di famiglia: sono le case di comunità. Su questo fronte, abbiamo un obiettivo del Pnrr che è stato centrato. E c'era, lasciatemi dire con un po' di amarezza, anche chi pensava che questo target non sarebbe stato raggiunto e a questo coro di pessimismo però è stato risposto con risultati concreti: le case di comunità sono state aperte con un grandissimo sforzo organizzativo e burocratico da parte dell'apparato ministeriale e da parte di tutte le Regioni che ringrazio anche qui". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento al convegno 'Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico sanitarie e legislative di intervento' al Senato.

Per Schillaci, "oggi il nostro compito è quello di fare una informazione capillare per farle veramente conoscere a tutti", ricordando che "all'interno delle case di comunità ci saranno assistenza primaria, cure specialistiche, equipe multidisciplinari, servizi infermieristici; saranno i luoghi dove fare prevenzione e screening, saranno le case dove i cittadini più fragili e soli, i pazienti con patologie croniche, inclusa l'obesità, si potranno sentire davvero presi in carico".

"Questo straordinario traguardo ci dimostra che quando in un sistema complesso come quello sanitario costruiamo alleanze e mettiamo in moto sinergie vere, non otteniamo solo risultati, generiamo salute, benessere e futuro - ha concluso il ministro -. Questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere, è un cammino che non finisce qui". (ANSA).

