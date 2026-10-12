(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il disegno di legge sulle professioni sanitarie, che prevede anche il rafforzamento dello scudo penale dei medici, "sarà in discussione alla Camera". Con questo provvedimento "cerchiamo di andare avanti offrendo le migliori garanzie ai medici, ma anche occupandoci dei cittadini, perché se qualcuno ha sbagliato anche il cittadino ha i propri diritti". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine di convegno al Senato. (ANSA).

