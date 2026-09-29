(ANSA) - ROMA, 29 SET - "I farmaci equivalenti sono una risorsa fondamentale per garantire l'accesso alle cure e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. In uno scenario internazionale complesso, è essenziale rafforzare le filiere produttive e assicurare la continuità degli approvvigionamenti.

Stiamo lavorando per una governance farmaceutica più moderna ed efficiente, capace di rispondere con maggiore rapidità ai bisogni dei cittadini. La sfida è coniugare terapie efficaci e accessibili, sostenibilità del Ssn e solidità del sistema produttivo. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile un confronto costante tra istituzioni, imprese e tutti gli attori del sistema farmaceutico". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel videmessaggio inviato alla presentazione dell'XI papporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia. (ANSA).

