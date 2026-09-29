(ANSA) - ROMA, 29 SET - "I farmaci equivalenti sono una risorsa fondamentale per garantire l'accesso alle cure e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. In uno scenario internazionale complesso, è essenziale rafforzare le filiere produttive e assicurare la continuità degli approvvigionamenti.
Stiamo lavorando per una governance farmaceutica più moderna ed efficiente, capace di rispondere con maggiore rapidità ai bisogni dei cittadini. La sfida è coniugare terapie efficaci e accessibili, sostenibilità del Ssn e solidità del sistema produttivo. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile un confronto costante tra istituzioni, imprese e tutti gli attori del sistema farmaceutico". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel videmessaggio inviato alla presentazione dell'XI papporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia. (ANSA).
Schillaci, 'farmaci equivalenti fondamentali per sostenibilità del Ssn'
(ANSA) - ROMA, 29 SET - "I farmaci equivalenti sono una risorsa fondamentale per garantire l'accesso alle cure e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. In uno scenario internazionale complesso, è essenziale rafforzare le filiere produttive e assicurare la continuità degli approvvigionamenti.